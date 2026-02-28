Sampdoria-Bari 0-2 Calcio

Nel match tra Sampdoria e Bari, i biancorossi sono passati in vantaggio al 26 minuto grazie a Moncini, che ha segnato la sua settima rete in questa stagione. Il gol ha interrotto un predominio territoriale della squadra di casa, portando il Bari in vantaggio nel primo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore degli ospiti.

Il vantaggio del Bari al 26? con Moncini. Settima rete dell'attaccante in questo campionato. La realizzazione dei biancorossi ha interrotto una supremazia territoriale dei padroni di casa. I quali hanno tentato di pareggiare ma al 90? è arrivato il raddoppio dei pugliesi.