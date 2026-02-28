Sammarco | Contro il Napoli serve carattere loro hanno cambiato gioco

Il Verona si appresta ad affrontare il Napoli nella 27ª giornata della Serie A 2025-2026. Il tecnico del Verona ha sottolineato che per questa partita è necessario mostrare carattere, poiché il Napoli ha modificato il proprio modo di giocare rispetto alle precedenti occasioni. La sfida si svolgerà tra le mura dello stadio degli scaligeri, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Verona si prepara a fronteggiare Napoli, in una sfida valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. Il tecnico degli scaligeri, Sammarco, ha fornito una lettura della situazione e delle possibili chiavi tattiche, sottolineando l'esigenza di una risposta coraggiosa da parte della squadra. In vista del match, Sammarco ha evidenziato la necessità di temperamento e voglia di fare, elementi decisivi per conquistare punti contro un avversario di grande livello. Ha richiamato l'importanza di affidarsi al contributo dei giocatori esperti per guidare la squadra nei momenti chiave, mantenendo compattezza e concentrazione per non spezzare l'equilibrio.

