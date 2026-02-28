Salute mentale e nuove generazioni confronto pubblico ad Avellino

Il 6 marzo 2026 alle 17.30, presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino, si terrà un incontro dedicato alla salute mentale delle nuove generazioni. L’evento è aperto al pubblico e si concentra sulla discussione di questi temi, coinvolgendo esperti e rappresentanti della comunità locale. La discussione si svolge in un contesto pubblico e informativo.

AVELLINO – 6 marzo 2026, ore 17.30, Circolo della Stampa (Corso Vittorio Emanuele II). È questo il luogo e l’orario scelti per l’incontro dal titolo “Salute mentale e nuove generazioni. Bisogni emergenti e risposte possibili”, un appuntamento dedicato al tema del benessere psicologico giovanile e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

