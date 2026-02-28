Salute mentale e nuove generazioni confronto pubblico ad Avellino

Il 6 marzo 2026 alle 17.30, presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino, si terrà un incontro dedicato alla salute mentale delle nuove generazioni. L’evento è aperto al pubblico e si concentra sulla discussione di questi temi, coinvolgendo esperti e rappresentanti della comunità locale. La discussione si svolge in un contesto pubblico e informativo.

AVELLINO – 6 marzo 2026, ore 17.30, Circolo della Stampa (Corso Vittorio Emanuele II). È questo il luogo e l’orario scelti per l’incontro dal titolo “Salute mentale e nuove generazioni. Bisogni emergenti e risposte possibili”, un appuntamento dedicato al tema del benessere psicologico giovanile e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“Ad Avellino si vive male?” Dopo il questionario, confronto pubblicoTempo di lettura: < 1 minuto“Adesso, Avellino”, con le 187 risposte raccolte al questionario è emersa una fotografia preziosa della città:...

Rhode Island: Sparatoria riapre il dibattito su salute mentale e deistituzionalizzazione, USA e Italia a confronto.Strage in Rhode Island e il Ritorno del Dibattito sui Manicomi: Un’Analisi tra Stati Uniti e Italia La sparatoria avvenuta durante una partita di...

Aggiornamenti e notizie su Salute mentale.

Temi più discussi: Salute mentale: il Piano Azione nazionale 2025-2030 punta alla prevenzione; Intervista ad Alfonso D'Auria (Psicologo di Base); Cyberbullismo, l’UE alza lo scudo: ecco il nuovo Piano a tutela dei minori; Salute e benessere sul lavoro nuovo paradigma Inail per ambienti sicuri.

Salute mentale, i due centri diurni traslocano all'ospedale (ma le sedi periferiche restano attive): «Servizi più omogenei e accessibili»FELTRE (BELLUNO) - I centri diurni di salute mentale di Cart e Borgo Ruga sono stati trasferiti al padiglione Guarnieri dell'ospedale di Feltre, una sede più accessibile e ... ilgazzettino.it

Il caffè aiuterebbe davvero a prevenire il declino cerebrale, lo suggeriscono nuove proveDa una ricerca su oltre 100.000 soggetti seguiti per diversi decenni è emerso un minor rischio di demenza associato al consumo di tre-quattro espressi al giorno ... lescienze.it

In occasione della Giornata per la Salute Mentale degli Adolescenti, il Dipartimento Salute Mentale della Asl Taranto organizza un incontro aperto alla cittadinanza per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del benessere psicologico dei giovani e - facebook.com facebook

Taurianova: i cittadini scendono in piazza in difesa dell'unico centro di salute mentale della Piana. Leggi l'articolo completo: x.com