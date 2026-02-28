salute e benessere le terme di saturnia sono un caso di studio

Le Terme di Saturnia sono al centro di un nuovo capitolo nella loro lunga storia, poiché le acque termali italiane vengono oggi oggetto di studi scientifici. La misurazione delle proprietà delle acque e dei benefici che offrono rappresenta una tappa importante nel loro percorso. Questa fase coinvolge ricercatori e istituzioni che si dedicano a analizzare i parametri delle acque termali.

Le acque termali italiane entrano in una nuova fase della loro storia millenaria: quella della misurazione scientifica. Sarà presentato oggi alle 11.30, nella cornice di Terme di Saturnia, il progetto di ricerca ’Biotherma’, primo classificato al Bando FoRST, che per la prima volta metterà a confronto, con uno studio clinico comparativo, tre tra le più rinomate acque termali del Paese. Promosso dall’Università dell’Insubria e coordinato dal professor Nicola Zerbinati, il progetto coinvolge Terme di Saturnia, Terme di Comano e Terme di Salsomaggiore, tre realtà riconosciute a livello nazionale e internazionale per le proprietà terapeutiche delle loro acque. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le Terme di Saturnia sono un caso di studio

