Saline Joniche Verduci frena sul progetto di riapertura del porto

A Saline Joniche, Verduci ha espresso ferme riserve sul progetto di riapertura del porto, affermando che non si può pensare di modificare la linea di costa con facilità. Ha sottolineato che i lavori non si limitano all'uso di strumenti semplici come palette e secchielli, lasciando intendere che le operazioni sono più complesse di quanto si immagini. La questione riguarda quindi l’accesso e le procedure legate alla riqualificazione dell’area portuale.

"Sbaglia chi pensa di poter ridisegnare la linea di costa con leggerezza, come se bastassero paletta e secchiello". È questo, in sintesi, il monito lanciato da Giovanni Verduci, sindaco di Motta San Giovanni, con un post social, che interviene con toni decisi sul progetto di riapertura.