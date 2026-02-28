Il negoziato sul Sahara Occidentale si è svolto a Washington il 23 e 24 febbraio, coinvolgendo rappresentanti delle parti interessate in un tentativo di trovare una soluzione alla lunga crisi nella regione. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra le parti, con l'obiettivo di avanzare nel processo di negoziazione. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni e interessi che durano da più di cinquant'anni.

Il nuovo ciclo di colloqui sul Sahara Occidentale, svoltosi a Washington il 23 e 24 febbraio, segna un passaggio strategico in una crisi che dura da oltre mezzo secolo. Le discussioni, coordinate in stretta collaborazione tra Nazioni Unite e Stati Uniti, hanno rimesso al centro la proposta di autonomia avanzata da Rabat, oggi indicata come unica base concreta di lavoro. A fornire i dettagli è stato il portavoce del Segretario generale dell’Onu, Stéphane Dujarric, durante un briefing a New York. La ripresa del dialogo è stata definita “incoraggiante”: il confronto si è sviluppato nel quadro della risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza, adottata il 31 ottobre 2025 su iniziativa americana. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sahara Occidentale, il negoziato che può cambiare il Mediterraneo

