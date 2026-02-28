Rugby | il Valorugby batte il Petrarca e conquista la Coppa Italia

Allo stadio di Reggio Emilia si è disputata la finale di rugby tra Valorugby e Petrarca Rugby. La partita si è conclusa con la vittoria del Valorugby, che ha ottenuto la Coppa Italia con un punteggio di 26-10. La sfida è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da un confronto equilibrato tra le due squadre.

Allo stadio di Reggio Emilia va in scena una finale intensa e combattuta, ma alla fine è il Valorugby a scrivere il proprio nome sull’albo d’oro, superando il Petrarca Rugby e conquistando la Coppa Italia con un netto 26-10. Una sfida fatta di ritmo, cartellini e momenti chiave, in cui gli emiliani hanno saputo colpire nei momenti decisivi e respingere i tentativi di rimonta dei veneti. Davanti al proprio pubblico, il Valorugby Emilia ha mostrato solidità, concretezza e maggiore lucidità nei frangenti cruciali del match, costruendo il successo con pazienza nel primo tempo e chiudendo i conti nella ripresa con cinismo e qualità. Prima chance per Reggio Emilia, che conquista una touche ben dentro i 22 avversari, ma errore del Valorugby e nulla di fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

