Roma | Mussolini FI ok a misura contro auto ecologiche ennesimo sfregio a cittadini

In città, la Giunta ha approvato una nuova misura che riguarda le auto ecologiche, suscitando reazioni tra i cittadini. La decisione è stata presa durante una riunione ufficiale, senza coinvolgimento diretto della cittadinanza. La misura mira a regolamentare il traffico e l’uso di veicoli ecologici, ma ha già scatenato critiche e proteste tra chi si sente penalizzato.

Rachele Mussolini critica le nuove misure per le auto ecologiche, evidenziando i danni per i cittadini romani. Tutto "è andato secondo i piani di questa dissennata amministrazione: con l'approvazione in Giunta dei provvedimenti dell'assessore Patanè, a partire da luglio sarà abolita la sosta gratuita delle auto ibride sugli stalli a pagamento e, soprattutto, entrerà in vigore il canone annuo di 1000 euro a carico delle auto elettriche che entreranno nella Ztl". Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini. Una duplice beffa per i cittadini romani che, dopo essersi sobbarcati notevoli e ingenti spese per dotarsi di un'auto ecologica, si vedono ora annullati tutti i vantaggi loro prospettati dalla stessa amministrazione Gualtieri che li aveva spinti all'acquisto.