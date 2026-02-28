A Roma, migliaia di persone si sono radunate in corteo per protestare contro il Ddl Bongiorno sulla violenza sessuale. La manifestazione è stata organizzata dopo i presidi svolti in varie città italiane il 15 febbraio. I partecipanti hanno espresso il loro dissenso, definendo la proposta come un tradimento nei confronti delle donne. La protesta ha coinvolto diverse fasce della popolazione, creando un'importante mobilitazione pubblica.

Dopo i presidi organizzati in diverse città in Italia, lo scorso 15 febbraio, in occasione dell’anniversario dei 30 anni dall’approvazione, nel 1996, della legge contro lo stupro, i centri antiviolenza scendono ancora in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno e lo fanno con un corteo nazionale nella capitale. “Questa manifestazione ha visto moltissime adesioni – dice Francesca De Masi, presidente della cooperativa sociale Be Free – più di 500 centri antiviolenza si sono mobilitati in tutto il Paese, ma il sostegno è arrivato anche da parte della società civile.” A convincere le organizzazioni femministe a scendere in piazza, è stata la modifica, presentata dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, alla proposta di legge sulla violenza sessuale che, lo scorso novembre, era stata votata, in maniera bipartisan, alla Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roma, migliaia in corteo contro il Ddl Bongiorno sulla violenza sessuale: “Un tradimento nei confronti delle donne”

Ddl violenza donne, a Milano un migliaio in corteo contro modifica BongiornoDietro lo striscione con scritto ‘Siamo resistenza’ un migliaio di persone, per lo più donne, stanno manifestando a Milano contro la proposta di...

Ddl Bongiorno, migliaia in piazza e Schlein attacca: “Passo indietro sulla tutela delle donne”Migliaia di persone sono scese oggi in piazza in varie città d’Italia per protestare contro la modifica del ddl Bongiorno.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ddl Bongiorno.

Temi più discussi: Roma, migliaia in piazza per Valerio Verbano; ROMA: MIGLIAIA IN CORTEO IN MEMORIA DI VALERIO VERBANO MILITANTE COMUNISTA ASSASSINATO DAI FASCISTI; Roma, migliaia al corteo per Valerio Verbano a 46 anni dall'omicidio; Valerio Verbano, in migliaia al corteo antifascista a 46 anni dall'omicidio.

Senza consenso è stupro, migliaia in corteo a Roma contro il Ddl BongiornoA promuovere l'iniziativa contro il provvedimento i centri antiviolenza e diverse realtà femministe e transfemministe come Non una di meno ... rainews.it

Contro il Ddl Bongiorno migliaia in corteo da piazza Repubblica a San Giovanni. Slogan, inni e striscioni: «Senza consenso è stupro»Presenti molte sigle sindacali. «Si torna indietro di 30 anni se si chiede che sia la donna a dimostrare il dissenso» spiega Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna ... roma.corriere.it

Oggi di nuovo in piazza a Roma per dire no al ddl Bongiorno che ha trasformato la legge sul consenso nei rapporti sessuali nel suo opposto. Un tradimento non solo del patto fatto con l'opposizione che aveva portato al voto unanime alla Camera, ma soprattut - facebook.com facebook

Oggi di nuovo in piazza a Roma per dire no al ddl Bongiorno che ha trasformato la legge sul consenso nei rapporti sessuali nel suo opposto. Un tradimento non solo del patto fatto con l'opposizione che aveva portato al voto unanime alla Camera, ma soprattut x.com