Roma migliaia in corteo contro il Ddl Bongiorno sulla violenza sessuale | Un tradimento nei confronti delle donne

Da ilfattoquotidiano.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, migliaia di persone si sono radunate in corteo per protestare contro il Ddl Bongiorno sulla violenza sessuale. La manifestazione è stata organizzata dopo i presidi svolti in varie città italiane il 15 febbraio. I partecipanti hanno espresso il loro dissenso, definendo la proposta come un tradimento nei confronti delle donne. La protesta ha coinvolto diverse fasce della popolazione, creando un'importante mobilitazione pubblica.

Dopo i presidi organizzati in diverse città in Italia, lo scorso 15 febbraio, in occasione dell’anniversario dei 30 anni dall’approvazione, nel 1996, della legge contro lo stupro, i centri antiviolenza scendono ancora in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno e lo fanno con un corteo nazionale nella capitale. “Questa manifestazione ha visto moltissime adesioni – dice Francesca De Masi, presidente della cooperativa sociale Be Free – più di 500 centri antiviolenza si sono mobilitati in tutto il Paese, ma il sostegno è arrivato anche da parte della società civile.” A convincere le organizzazioni femministe a scendere in piazza, è stata la modifica, presentata dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, alla proposta di legge sulla violenza sessuale che, lo scorso novembre, era stata votata, in maniera bipartisan, alla Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

