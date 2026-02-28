Roma-Juventus ecco Dybala | Gasperini fa i conti tra assenze e rientri

Gian Piero Gasperini può sorridere perché Paulo Dybala ha recuperato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori dal campo dal 25 gennaio, in occasione della partita contro il Milan. La Roma e la Juventus si preparano a sfidarsi, mentre il tecnico valuta le assenze e i rientri dei giocatori disponibili per la partita. La presenza di Dybala potrebbe influenzare le scelte della squadra in vista della sfida.

Gian Piero Gasperini può tirare un sospiro di sollievo: Paulo Dybala ha finalmente superato l’infortunio che lo aveva obbligato a un periodo di stop iniziato il 25 gennaio contro il Milan. Oggi l’argentino ha svolto l’intera sessione di allenamento con i compagni, confermando il recupero e la convocazione per il match contro la Juventus di domenica 1 marzo allo Stadio Olimpico. Il tecnico però deve fare i conti con un’ infermeria affollata. Roma-Juventus tra rientri e assenze. La notizia del rientro di Dybala è motivo di sollievo per Gasperini. L’attaccante argentino era fermo dal 25 gennaio per un’ infiammazione al ginocchio sinistro mentre El Shaarawy, fermo anche lui a causa di un’ infiammazione al tendine, ha ricominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Juventus – Roma, Gasperini schiera i due ex Dybala e SoulèDybala e Soulè in attacco Sono uscite le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Roma.

Roma-Como, Gasperini spiega: “Ecco perché non è entrato Dybala”Le parole del tecnico giallorosso dopo la vittoria contro il Como che ha riavvicinato la Roma al primo posto Come mai solo due cambi? “Stavamo bene...

