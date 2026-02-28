Roma-Juventus | dove vederla in TV e streaming

La partita tra Roma e Juventus si può seguire in diretta TV e streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di non perdere nessun momento dell’incontro. Dopo l’eliminazione dalla Champions League ai tempi supplementari contro il Galatasaray, la Juventus si prepara a disputare questa sfida senza margine di errore. L’evento si svolge in uno stadio di Roma e sarà visibile su vari canali e piattaforme online.

L’eliminazione dalla Champions League ai tempi supplementari contro il Galatasaray ha lasciato il segno, ma ora la Juventus non può più permettersi passi falsi. Domenica sera, alle 20:45, i bianconeri si giocano un altro crocevia fondamentale della stagione nel big match contro la Roma. Una vittoria permetterebbe alla Juve di avvicinarsi sensibilmente al quarto posto e restare pienamente in corsa per un piazzamento Champions; una sconfitta, invece, significherebbe scivolare a -7, con il rischio concreto di essere superata anche da Como e Atalanta. Per la squadra di Spalletti non ci sono alternative: all’Olimpico l’unico risultato accettabile sono i tre punti. 🔗 Leggi su Funweek.it

Juventus-Roma streaming diretta live gratis? Dove vederla in tvMentre in Arabia si sta giocando la Supercoppa Italiana, in Italia continua lo spettacolo della Serie A.

Leggi anche: Juventus-Roma in streaming gratis e tv: dove vederla e tutte le offerte disponibili

Pisa-Juventus 0-2: gol e highlights | Serie A

Contenuti e approfondimenti su Roma Juventus.

Temi più discussi: Roma-Juventus dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming; Roma-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A.

Roma – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingRoma – Juventus dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Roma-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingLa sfida tra Roma e Juventus, in programma domenica 1 marzo allo Stadio Olimpico con fischio d'inizio alle 20:45, sarà visibile in esclusiva sull'app di Dazn. In alternativa sarà possibile seguire su ... tuttosport.com

Vigilia di Roma-Juventus: parla Pierre Kalulu. Il difensore bianconero ammette il mix di emozioni dopo l’eliminazione in Champions, tra dispiacere e orgoglio, ma guarda già alla sfida dell’Olimpico: «Siamo consapevoli che è una partita importante, ma ma - facebook.com facebook

Gasperini: "Roma-Juventus Entrambe giocheranno per vincere". VIDEO! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaJuventus x.com