Roma-Juve Capello sentenzia | Serie A lenta ma i giallorossi sono euforici

Fabio Capello ha commentato la situazione della Serie A, definendola lenta, mentre i tifosi della Roma mostrano entusiasmo in vista del match contro la Juventus. L’allenatore ha espresso la sua opinione in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera, mentre si avvicina la partita tra le due squadre prevista per domenica 1 marzo 2026. La sfida tra i due club è al centro dell’attenzione sportiva in questi giorni.

Analisi tecnica sulla sfida Champions: l'elogio a Svilar e il monito sul mercato tra Massara e Comolli. L'analisi spietata di Fabio Capello, per il Corriere della Sera, scuote le fondamenta del calcio italiano alla vigilia del big match tra Roma e Juventus, in programma domenica 1 marzo 2026. L'ex tecnico di entrambe le compagini ha definito la Serie A come un «calmante esasperante», puntando il dito contro la lentezza dei ritmi di gioco nazionali rispetto agli standard europei. Nonostante il monito tattico, lo sguardo...

Capello: «Il nostro calcio va piano, è colpa degli arbitri. Roma-Juve? Stimo Massara, Comolli va messo in discussione»L'ex allenatore: «In sala Var dovrebbe andarci anche un ex giocatore o un ex allenatore. Il Mondiale? Mi fido di Gattuso, ci andremo»

