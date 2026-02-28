Roma il Venerabile Collegio Inglese apre al pubblico la cripta e la strada romana sotterranea

Il Venerabile Collegio Inglese a Roma apre al pubblico la sua cripta e la strada romana sotterranea, permettendo ai visitatori di esplorare spazi nascosti sotto la città. Questa iniziativa offre l’opportunità di conoscere meglio le strutture antiche che si trovano sotto l’edificio e di scoprire in prima persona alcuni aspetti della storia romana. L’apertura si inserisce in un progetto di valorizzazione dei luoghi storici meno accessibili.

Roma svela nuovi tesori: il Venerabile Collegio Inglese apre la cripta e gli ambienti sotterranei finora inaccessibili al pubblico. Roma, giorno dopo giorno, riesce a svelarci dei luoghi nascosti che ci raccontano secoli di storia stratificata. Tra le novità culturali più attese di questo 2026, c’è il Venerabile Collegio Inglese, che apre eccezionalmente al pubblico alcuni ambienti finora non visitabili, permettendo di scendere sotto il livello della città contemporanea, fin dentro la sua meravigliosa cripta. Le nuove visite guidate offriranno infatti l’occasione di esplorare spazi sotterranei legati al passato religioso e archeologico della Capitale. 🔗 Leggi su Funweek.it

