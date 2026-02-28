Roma allarme Celik | Inter e Juve puntano lo zero Risposta Senesi

A Roma, Zeki Celik potrebbe lasciare a parametro zero, mentre Inter e Juventus sono interessate a lui. La società giallorossa si prepara a una possibile cessione, con le due big del campionato pronte a fare un'offerta. La situazione riguarda il difensore turco, il cui contratto sta per scadere, e le trattative sono ancora in fase di sviluppo.

La Roma rischia di perdere uno dei suoi pilastri difensivi a parametro zero: Zeki Celik è finito nel mirino di Inter e Juventus. Il terzino turco, pedina inamovibile nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Nonostante la smentita ufficiale dell’agente Fazil Ozdemir riguardo a un accordo già siglato con i bianconeri, la distanza tra la richiesta economica del calciatore e l’offerta del club capitolino rimane ampia. La Juventus, guidata dal CEO Damien Comolli (che già cercò il giocatore ai tempi del Fenerbahçe), monitora la situazione pronta all’affondo, mentre l’ Inter ha individuato in Celik il profilo ideale per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Juve, duello di mercato oltre la Champions: Celik e Senesi infiammano l’asse Torino-TrigoriaIl rettangolo verde dell’Olimpico non sarà l’unico teatro dello scontro tra Roma e Juventus.

