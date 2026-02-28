Rog g1000 debutta a hong kong come pc desktop di punta per la finale lck cup 2026

Il ROG G1000 è stato presentato a Hong Kong come il PC desktop di punta durante la finale della LCK Cup 2026, che si è svolta presso il Kai Tak Sports Park. La collaborazione tra ROG e l’evento ha portato all’esordio del nuovo modello, che si è distinto come protagonista dell’evento, attirando l’attenzione di pubblico e appassionati di gaming presenti al torneo.

la presente trattazione sintetizza la collaborazione tra rog e l'evento lck cup 2026, ospitato presso il kai tak sports park di hong kong, con l'esordio locale del rog g1000. in corrispondenza del 20° anniversario del marchio, l'evento propone esperienze esclusive e iniziative dedicate agli appassionati di esports. lck cup: finale storica all'estero e calendario. la finale dell' lck cup si è svolta dal 28 febbraio al 1 marzo presso il kai tak sports park, segnando la prima volta che la competizione lck sposta la sede oltre i confini coreani dal 2012. l'evento è stato organizzato da cga entertainment in collaborazione con l'ente per lo sviluppo turistico di hong kong, ed è stato insignito della certificazione "m" da parte delle autorità competenti, allineandosi agli standard delle principali manifestazioni sportive della città.