Nel mondo della MotoGP, i duelli tra piloti sono stati spesso al centro dell’attenzione, con scontri ravvicinati e contatti in corsa. Tra le rivalità più note ci sono state quelle tra Roberts e Sheene, Doohan e Cadalora, Rossi e Marquez, che hanno segnato momenti memorabili nelle gare della classe regina. Questi episodi hanno alimentato discussioni e spettacolo tra gli appassionati di motociclismo.

Duelli duri, sportellate, sorpassi memorabili, rivalità feroci. La storia del Motomondiale è piena di grandi battaglie in pista tra i suoi protagonisti, guidati dal desiderio di vincere e mettersi alle spalle gli agguerriti avversari. Nella storia della classe regina, intesa come 500 e MotoGP, questi duelli sono ancora vivi nel cuore e nei ricordi degli appassionati. Dopo quello tra Marc Marquez e Pedro Acosta nel corso della Sprint di oggi nel GP di Thailandia, ne abbiamo selezionati alcuni dei più famosi nella storia della classe regina, intesa come 500 e MotoGP. Stati Uniti contro Inghilterra, stili agli antipodi. L'americano Kenny Roberts portò una filosofia di guida radicalmente nuova, con il posteriore in deriva permanente, sovvertendo l'ortodossia europea incarnata da Barry Sheene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roberts-Sheene, Doohan-Cadalora, Rossi-Marquez... quando la rivalità finisce a sportellate

