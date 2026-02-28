Rivoluzione IFAB | il calcio cambia volto per il Mondiale 2026
Nella mattinata di oggi, durante la 140ª assemblea generale in Galles, l’IFAB ha approvato una riforma strutturale del regolamento del calcio. La decisione entrerà in vigore il 1° giugno 2026 e riguarda le modifiche alle norme di gioco. La riforma rappresenta un cambiamento importante per il modo in cui si gioca e si arbitrano le partite.
Stretta sui portieri, sanzioni per le simulazioni e nuovo protocollo VAR per il Mondiale. Nella mattinata di oggi, a margine della 140ª assemblea generale svoltasi in Galles, l’IFAB ha varato una riforma strutturale del regolamento che entrerà in vigore il 1° giugno 2026. Il pacchetto di norme, concepito per eradicare sistematicamente le perdite di tempo e le condotte simulatorie, sarà il pilastro normativo della prossima Coppa del Mondo. Le modifiche intervengono con precisione chirurgica su rinvii, rimesse, protocollo VAR e gestione degli infortuni, imponendo agli atleti un ritmo di gioco privo di interruzioni strategiche. Il legislatore del calcio ha stabilito che la fluidità della manovra e l’integrità del tempo effettivo rappresentino ormai le priorità assolute per la sopravvivenza dello spettacolo televisivo e sportivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Ifab, grosse novità per il 2026: il VAR anche per corner e secondi gialli. Rivoluzione in corso
Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026
Rivoluzione calcio, l'IFAB prepara nuove regole: dal VAR sul secondo giallo agli 8 secondiL'IFAB si riunisce oggi per discutere le nuove regole. Dal VAR sul secondo giallo agli 8 secondi, ecco tutte le novità per cambiare il calcio dal Mondiale 2026. tuttonapoli.net
Rivoluzione fuorigioco: Wenger sfida l’IFABIFAB al bivio: si decide il futuro della regola del fuorigioco con la proposta Wenger Oggi, a Hinsdale, in Galles, si terrà un'assemblea che potrebbe ... europacalcio.it