Rivoluzione IFAB | il calcio cambia volto per il Mondiale 2026

Nella mattinata di oggi, durante la 140ª assemblea generale in Galles, l’IFAB ha approvato una riforma strutturale del regolamento del calcio. La decisione entrerà in vigore il 1° giugno 2026 e riguarda le modifiche alle norme di gioco. La riforma rappresenta un cambiamento importante per il modo in cui si gioca e si arbitrano le partite.

Stretta sui portieri, sanzioni per le simulazioni e nuovo protocollo VAR per il Mondiale. Nella mattinata di oggi, a margine della 140ª assemblea generale svoltasi in Galles, l’IFAB ha varato una riforma strutturale del regolamento che entrerà in vigore il 1° giugno 2026. Il pacchetto di norme, concepito per eradicare sistematicamente le perdite di tempo e le condotte simulatorie, sarà il pilastro normativo della prossima Coppa del Mondo. Le modifiche intervengono con precisione chirurgica su rinvii, rimesse, protocollo VAR e gestione degli infortuni, imponendo agli atleti un ritmo di gioco privo di interruzioni strategiche. Il legislatore del calcio ha stabilito che la fluidità della manovra e l’integrità del tempo effettivo rappresentino ormai le priorità assolute per la sopravvivenza dello spettacolo televisivo e sportivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

