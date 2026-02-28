Risultati SmackDown del 27 febbraio 2026 | tutte le novità

La serata di SmackDown del 27 febbraio 2026 ha mostrato i principali sviluppi in vista del pay-per-view Elimination Chamber, con diverse sfide e incontri sul ring presso il KFC. Durante l’evento sono stati presentati vari match e confronti tra i wrestler, lasciando spazio a alcuni momenti di suspense e tensione. La puntata ha anche visto alcune interazioni tra i protagonisti del roster.

La serata di SmackDown ha delineato le direttrici principali in vista del pay-per-view Elimination Chamber, offrendo azione sul ring al KFC Yum! Center di Louisville davanti a circa 10.500 spettatori. L’episodio ha concentrato l’attenzione sui dinamismi tra i protagonisti e sulle possibili forze in campo per l’imminente grande evento. Jey Uso è stato aggredito alle spalle e portato via in ambulanza, aprendo la notte su una crepa narrativa tra le dinamiche della Chamber e i protagonisti della sera. Tutti i riflettori sono stati puntati su Drew McIntyre, i partecipanti alla Chamber e sul general manager, con una tensione palpabile tra i presenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

