A Bologna, nella zona della Bolognina, si è verificata una rissa tra giovani, iniziata sotto i portici con insulti e spinte. Durante l’alterco, uno dei partecipanti ha estratto un machete, che è stato poi trovato sul luogo. La polizia è intervenuta per sedare la lite e ha identificato alcuni dei coinvolti. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Bologna, 28 febbraio 2026 – Si sono affrontati prima sotto i portici, prendendosi per i vestiti e confrontandosi ‘vis a vis’ con toni e modi violenti. In pieno pomeriggio, si sono strattonati e colpiti e, quando sembrava che il peggio fosse passato, il gruppo è tornato alla carica e uno dei protagonisti ha impugnato un machete. Rissa tra giovani in Bolognina: spunta un machete (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Un’altra rissa scuote la Bolognina: ieri pomeriggio, poco prima delle 15.30, sei giovani stranieri hanno iniziato a colpirsi e picchiarsi sotto i portici. Una parte della colluttazione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di via Matteotti, dove lo scontro è continuato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa in Bolognina tra giovanissimi: spunta un machete

Leggi anche: Maxi rissa tra giovanissimi al parco, spunta anche un coltello: nei guai quattro minorenni

VIDEO - Rissa tra giovanissimi in centro tra via Mazzini e via OberdanRissa in centro storico tra via Mazzini e via Oberdan nella serata di sabato 21 febbraio.

Approfondimenti e contenuti su Rissa.

Discussioni sull' argomento Scoppia la violenta lite per i furti tra i banchi di scuola, intervengono i carabinieri; Zola Predosa, 33enne ferito a colpi di pistola: arrestato 39enne per armi e ricettazione | VIDEO; Nega panino a un bimbo, bagnino preso a pugni dal padre e dal nonno; Rissa nel centro storico di Oristano: identificati 18 giovani, scattano denunce e Fogli di Via.

Rissa tra giovani in Bolognina: spunta un macheteUna casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e ... ilrestodelcarlino.it

Paura in centro: scoppia rissa tra giovani https://ebx.sh/JlcB91 - facebook.com facebook

La rissa, poi le coltellate fatali: 3 arresti per la morte di Gabriele. Forse un debito all’origine dell’omicidio x.com