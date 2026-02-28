Riserva del Tombolo degradata Ora scatta l’interrogazione

Un rappresentante locale ha espresso ringraziamenti all’onorevole Simiani per aver mostrato interesse sulla gestione della Riserva del Tombolo di Scarlino, che attualmente si trova in stato di degrado. La questione riguarda la condizione di questa riserva biogenetica e ha portato a un’interrogazione ufficiale. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si occupa di tutela ambientale e gestione delle aree protette.

SCARLINO "Un grazie all’onorevole Simiani per l’interessamento sulla gestione delle riserve biogenetiche ed in particolare quella del Tombolo di Scarlino". Inizia così ’Scarlino nel Cuore’. "La mancanza di un piano di gestione riflette lo stato in cui versa la pineta – aggiungono – e, nonostante l’intervento del Nucleo Ambientale dell’Arma, che ringraziamo, per la bonifica e piantumazione dell’area incendiata ed i finanziamenti regionali per la mitigazione del rischio incendi, la strada da seguire è ancora lunga. C’è la reale necessità di un salto di qualità. La riserva biogenetica del tombolo di Scarlino ha bisogno di una vera gestione non... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Riserva del Tombolo degradata". Ora scatta l’interrogazione Di Marco contro Tua e scatta l'interrogazione: "Lo stato del trasporto pubblico penalizza lavoro e aree interne"“Fra subaffidamenti, chilometri a vuoto e minacce ai salari la governance cerca di quadrare i conti sulla pelle di lavoratori e aree interne: così si... Qualiano, PNRR e cantieri fermi: scatta l’interrogazione di PorcelliUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.