Riqualificazione palestra don Orione | sul piatto 130mila euro

Il comune di Ponte San Nicolò ha deciso di destinare 130 mila euro alla riqualificazione della palestra Don Orione. La cifra è stata stanziata per interventi di miglioramento e ristrutturazione degli spazi. La palestra rappresenta un punto di riferimento per le attività sportive e sociali del territorio. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione.

Uno dei punti di forza del comune di Ponte San Nicolò è rappresentato da un tessuto associativo vivo e dinamico. In questo contesto le associazioni sportive svolgono un ruolo centrale: sono luoghi di incontro, crescita e formazione per tanti ragazzi del territorio. Tra gli obiettivi prioritari.