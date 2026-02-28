Rinfresco il codice della strada a chi non ha fatto entrare una persona in carrozzina nel suo bar

Nel 2026, una persona in carrozzina elettrica è stata impedita di entrare in un bar perché avrebbe sporcato il pavimento. Questa situazione ha suscitato fastidio, poiché si tratta di un episodio che riguarda l’accessibilità e il rispetto delle norme sul codice della strada. La vicenda evidenzia come, ancora oggi, ci siano barriere che limitano i diritti di chi utilizza ausili per la mobilità.

Mi irrita molto sapere che nel 2026 una persona con la propria carrozzina elettrica non possa entrare in un bar perché sporca il pavimento. Proprio così: un sessantaseienne con la propria consorte non è potuto entrare in un locale di Aprilia perché gli pneumatici della sua carrozzina elettrica potevano rigare o macchiare il pavimento, questa è stata la motivazione che il personale del locale pare abbia fornito. Quando sento dare ancora certe giustificazioni per non far entrare le persone nei locali mi chiedo: ma quanto lavoro c'è da fare ancora per arrivare ad una vera inclusione? Per una persona disabile la carrozzina manuale o elettrica...