A Rimini, il focus è su Brindisi, che si prepara a diventare il prossimo avversario dei biancorossi nel campionato. La sfida si svolgerà nel mese di marzo e rappresenta anche la semifinale di Coppa Italia tra le due squadre. La partita tra Rimini e Brindisi si inserisce in un calendario ricco di impegni importanti per la stagione.

Nel marzo della Dole c’è soprattutto Brindisi. La prossima avversaria in campionato dei biancorossi sarà anche la rivale in semifinale di Coppa Italia. Entrambe le partite si giocheranno al Flaminio, col primo match in programma domenica 8 e il secondo venerdì 13. C’è dunque di nuovo Piero Bucchi sulla strada di Rbr. Lo è stato anche nel maggio scorso, con una complicatissima serie di quarti di finale playoff che è finita nelle mani della truppa di Dell’Agnello a gara5, dopo che la squadra di casa si era sempre imposta nei precedenti quattro match. Poi la gara d’andata di quest’anno, un 85-78 di cui tener conto se dovesse vincere Rimini. Un eventuale arrivo a pari punti va considerato e allora, se dovesse presentarsi la possibilità negli ultimi minuti di gioco, ecco che anche un +8 diventerebbe doppiamente prezioso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini, c’è Brindisi all’orizzonte. Sfide che indirizzeranno la stagione

Partita la Rimini Basket Week: tante sfide con i memorial Fabbri e GarattoniÈ cominciata ieri, sabato, la Rimini Basket Week, kermesse che trasforma Rimini e Santarcangelo di Romagna nelle Capitali del basket giovanile...

Sport Made in Italy: Export record a 4,7 miliardi, USA leader ma l’Asia avanza. Sfide globali all’orizzonte.L’Industria Sportiva Italiana Volare: Export a 4,7 Miliardi, Crescita e Nuove Sfide L’industria sportiva italiana ha concluso il 2024 con un...

Rimini Calcio escluso dalla Serie C, è ufficiale: le newsDopo la messa in liquidazione della società, il Rimini è stato escluso dal campionato di Serie C. Come da comunicato della Figc, è stata revocata l'affiliazione alla società con decadenza dal ... sport.sky.it

RASSEGNA STAMPA 28 FEBBRAIO Buon sabato con le prime pagine dei quotidiani in edicola a Rimini e San Marino. Sfogliale tutte qui: https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa - facebook.com facebook

Prima festa ufficiale per l’anniversario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco #Rimini #Attualita x.com