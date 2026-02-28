Rientrare al Grattacielo per recuperare i propri ricordi? Si può ma serve pagare E' polemica

Alcuni individui stanno tornando al Grattacielo per recuperare i propri ricordi, ma è richiesto un pagamento. La questione ha generato polemiche e sollevato discussioni sulla legittimità di dover pagare per riappropriarsi della propria vita. La situazione riguarda chi decide di affrontare questa procedura, lasciando aperti diversi punti di vista sulla moralità dell’operazione. La decisione di pagare o meno diventa centrale nel dibattito pubblico.