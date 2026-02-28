Riecco Lukaku | il Napoli fatica tanto ma supera al 95’ il Verona per 2-1

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Verona al 95', dopo aver faticato molto durante la partita. Lukaku, che ha segnato l'ultimo gol, ha contribuito al risultato finale. La sfida si è conclusa con il Napoli che ha conquistato i tre punti in una gara combattuta fino all'ultimo minuto. La partita si è giocata a fine febbraio, segnando una vittoria importante per la squadra.

L'undici di Conte trova subito il gol con Hojlund per poi faticare con un Verona molto attento in difesa. Dopo il pari di Akpa-Akpro, ci pensa l'ariete belga a consegnare i tre punti al Napoli Il febbraio del Napoli si chiude con una vittoria in extremis dal peso specifico importante soprattutto per l'autore della rete. Dopo esser stato bloccato da un Hellas Verona che, nelle ultime giornate, era sembrato in caduta libera, il Napoli strappa la vittoria con la zampata in pieno recupero di Romelu Lukaku, finora bloccato dagli infortuni. La gara del Bentegodi era iniziata come meglio non si sarebbe potuto sperare per i tifosi campani: neanche due minuti ed Hojlund trova la rete del vantaggio.