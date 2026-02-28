Ricerca e soccorso di un disperso ma nessun allarme | la Croce Rossa testa i nuovi operatori

Domenica 1 marzo, nel quartiere Carpinello, si svolgerà un’esercitazione di ricerca e soccorso organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Forlì. L’evento coinvolgerà i nuovi operatori della Croce Rossa che saranno testati in un’operazione simulata di ricerca di un disperso. La prova, senza allarmi, ha lo scopo di verificare le capacità operative dei volontari in situazioni di emergenza.

Domenica 1 marzo il quartiere Carpinello sarà teatro di un'importante esercitazione di ricerca e soccorso organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Forlì. L'iniziativa coinvolgerà 30 nuovi operatori Opem Cri (Operatori in emergenza – Protezione civile), appena formati al termine del loro corso di.