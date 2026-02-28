Reza Pahlavi | ‘ci impegniamo per un Iran unito e democratico’

Reza Pahlavi ha dichiarato su X che il suo impegno è volto a promuovere un Iran unito e democratico. Ha inoltre affermato che, pur non condividendo la stessa opinione, lui e altri appartenenti alla sua famiglia sono legati dall’appartenenza alla grande famiglia dell’Iran. La sua comunicazione si rivolge a un pubblico più ampio, sottolineando il legame tra le persone e la nazione.

Reza Pahlavi su X: "Siamo anche parenti e la nostra famiglia è la grande famiglia dell'Iran. Ci impegniamo a porre fine a ogni discriminazione in un Iran unito e democratico, sotto lo stato di diritto e la bandiera del Leone e del Sole, e a garantire le libertà individuali e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla.