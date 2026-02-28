Responsabilità medica sotto la lente | all’Ordine confronto su legge Gelli-Bianco e tutela dei professionisti | FOTO

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caserta ha organizzato un incontro in cui si è parlato della responsabilità professionale sanitaria, con particolare attenzione alla legge Gelli-Bianco e alle modalità di tutela dei medici. Alla riunione hanno partecipato professionisti del settore che hanno discusso delle norme e delle implicazioni pratiche legate alle responsabilità in ambito medico.

La responsabilità professionale sanitaria è stata al centro di un partecipato incontro organizzato dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caserta. Il corso di formazione "La responsabilità medica" ha richiamato numerosi medici, odontoiatri, giuristi e rappresentanti del.