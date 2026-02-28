Resident Evil Requiem mini guida per sopravvivere alle prime ore dell’ultima fatica di Capcom

Resident Evil Requiem è appena stato rilasciato da Capcom e ha suscitato un notevole interesse tra i giocatori, compresi molti alle prime armi con la serie. Per aiutare chi si avvicina al titolo senza esperienza, è stata preparata una breve guida che fornisce consigli pratici per affrontare le prime ore di gioco. Questa introduzione intende facilitare l’inizio dell’avventura evitando le insidie più frequenti.

Negli ultimi anni è cresciuta la tendenza all’acquisto compulsivo dei videogame, una pratica sospinta più dall’entusiasmo generale e dalla fomo che dal reale interesse nei confronti di un determinato genere videoludico o di un brand. L’acquisto “in Blind” di un videogame però nasconde delle insidie, soprattutto per chi non è avvezzo a giocare giochi di una particolare nicchia che si basano su una serie di regole e consuetudini. Nel caso dei Resident Evil, la prima cosa che bisogna sapere è che i nemici sono resilienti e che essere dei cecchini in grado di eseguire headshot non è sufficiente per avere la meglio sul nemico. Sulle prime... 🔗 Leggi su Esports247.it

