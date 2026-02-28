In Resident Evil Requiem, i giocatori devono esplorare il Rhodes Hill Critical Care Center e The Ark, due ambienti chiave del gioco. Durante l’avventura, sono presenti varie casseforti che richiedono l’apertura per proseguire. La guida fornisce istruzioni passo passo su come sbloccare tutte le casseforti, aiutando i giocatori a superare gli ostacoli e avanzare nel gioco.

Nel corso dell’avventura di Resident Evil Requiem, l’esplorazione attenta del Rhodes Hill Critical Care Center e della struttura nota come The Ark può fare la differenza tra la sopravvivenza e una fine prematura. Sparse tra corridoi infestati e stanze apparentemente secondarie si trovano diverse casseforti contenenti risorse fondamentali: munizioni, oggetti curativi e strumenti utili per facilitare la progressione. Qui sotto trovi posizioni, combinazioni e ricompense in formato guida. La prima cassaforte si trova nell’area Bar & Lounge, una zona poco sicura e pattugliata da più zombie. Prima di inserire la combinazione conviene ripulire l’area o, se vuoi evitare lo scontro, muoverti con cautela e sfruttare la copertura degli arredi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Resident Evil Requiem: Come aprire tutte le casseforti

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil RequiemCapcom ha annunciato data e ora del prossimo Resident Evil Showcase, un evento speciale che sarà con tutta probabilità interamente focalizzato su...

Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e HamiltonIl gioco alternerà due personaggi giocabili: Grace Ashcroft, analista dell’FBI, e Leon S.

Resident Evil Requiem - Order Up! Trophy Guide / Achievement Guide

Contenuti utili per approfondire Resident Evil Requiem.

Temi più discussi: Resident Evil Requiem – Recensione; Resident Evil Requiem è ottimizzato per PS5 Pro e come gira?; Come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox? Ecco l'analisi di Digital Foundry; Resident Evil Requiem - La recensione.

Resident Evil Requiem: tutte le combinazioni delle casseforti e cosa contengonoIn Resident Evil Requiem sono presenti diverse casseforti nascoste tra il Rhodes Hill Critical Care Center e la struttura conosciuta come The Ark. Aprirle è fondamentale per ottenere risorse ... techgaming.it

Resident Evil Requiem: come ottenere il quarzo solareDopo la guida al puzzle del quarzo lunare, vediamo velocissimamente come risolvere il puzzle del quarzo solare di Resident Evil Requiem. Questo è solo uno dei ... gamesource.it

Riuscire a sopravvivere all'inizio di Resident Evil Requiem è fondamentale, se con Leon le probabilità aumentano perché sarete armati fino ai denti e privi di paura ma quando sarete Grace... la situazione potrebbe cambiare! Abbiamo deciso quindi di creare u - facebook.com facebook

Resident Evil Requiem è già un successo su Steam: numeri da record! x.com