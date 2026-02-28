Regione taglia 1.2 milioni al Villaggio dei Ragazzi Così si decreta la morte della Fondazione

La regione ha deciso di ridurre di 1,2 milioni di euro i finanziamenti destinati al Villaggio dei Ragazzi, suscitando forti reazioni tra i sostenitori della struttura. Un consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha commentato l’atto come una vera e propria dichiarazione di morte per la Fondazione, accusando l’approvazione della legge di bilancio e l’articolo 18 che prevede un milione di euro di fondi.

"Così si decreta la morte del Villaggio dei Ragazzi". È un atto d'accusa frontale quello lanciato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vincenzo Santangelo dopo l'approvazione in giunta del disegno di legge di bilancio che, all'articolo 18, destina un milione di euro alla Fondazione.