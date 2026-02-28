Regime decapitato | Uccisi i capi di esercito e pasdaran E Khamenei è sparito

Un attacco americano e israeliano in Iran avrebbe portato alla morte di alcuni dei principali leader dell'esercito e dei pasdaran. Secondo le fonti, i capi di queste forze sono stati decapitati. Inoltre, si segnala che il leader supremo, il religioso al vertice del regime, è scomparso. I dettagli sugli sviluppi rimangono ancora confusi.

L'Iran allarga il confitto, missili sui Paesi del Golfo: "Risponderemo". Due morti ad Abu Dhabi L'attacco americano e israeliano in Iran avrebbe provocato, tra i suoi effetti, la morte di figure chiave del regime degli ayatollah. Israele ritiene che il comandante dei Guardiani della Rivoluzione islamica iraniani, il generale Mohammad Pakpour, sia stato eliminato. Pakpour era stato nominato in seguito all'eliminazione del precedente comandante Hussein Salami nel giugno 2025. Non solo. Lo stesso ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh sarebbe morto in seguito ai raid in Iran. Intanto il palazzo della guida suprema iraniana l'ayatollah Ali Khamenei è stato completamente distrutto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regime decapitato: "Uccisi i capi di esercito e pasdaran". E Khamenei è sparito «In Iran è probabile un cambio di regime guidato dai Pasdaran»Professor Nicola Pedde, lei è direttore generale dell’Institute for Global Studies. Leggi anche: Iran, 72 morti dall’inizio delle proteste. Khamenei mette i Pasdaran al più alto livello di allerta