Referendum Mantovano e le ragioni del sì’ | Temono il sorteggio perché disarticola le correnti

Il referendum del 22 marzo ha coinvolto il ministro Mantovano, che ha espresso le sue ragioni a favore del sì. Secondo lui, chi si oppone teme il sorteggio perché potrebbe disarticolare le correnti politiche. Il ministro ha chiarito che il voto non è diretto contro il governo Meloni, anche se quest’ultimo ha promosso la riforma in questione.

"Il voto del 22 marzo non è un voto pro o contro il governo Meloni, anche se questo governo ha promosso questa riforma. L'ha promossa non per sottomettere alla politica la magistratura, come si dice. Gli elementi base della riforma vanno nella direzione esattamente opposta". Parola di Alfredo Mantovano intervistato da Mario Sechi durante l'incontro "Giustizia e imprese: le implicazioni del referendum" all'Auditorium di Illumia a Bologna. In queste ore di fibrillazione e di politicizzazione altissima dell'appuntamento con le urne da parte delle opposizioni e del fronte del no il sottosegretario alla presidenza del Consiglio torna a ribadire che il voto è sulla riforma e non un sondaggio di gradimento al governo. Non bisogna cedere sul sorteggio. È ciò che le correnti temono davvero. Un sondaggio BiDiMedia di questo mese mostra un Sì in vantaggio sul No di circa venti punti (48,6% contro il 28,1%).