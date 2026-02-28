Referendum giustizia tanti giovani al dibattito sì contro no al Circolo della Stampa

Al Circolo della Stampa si è svolto un dibattito sul referendum sulla giustizia, con la partecipazione di molti giovani. L’avvocato Della Putta, presidente della Camera penale, ha espresso il suo sostegno al sì, mentre l’ex procuratore di Trieste De Nicolo ha preso posizione contro il no. L’incontro ha visto confronti tra le diverse opinioni su un tema di attualità.

L'avvocato Della Putta, presidente della Camera penale, contro l'ex procuratore di Trieste De Nicolo. Dieci minuti a testa, questa mattina, 28 febbraio, i rappresentanti del sì e del no si sono civilmente affrontati al Circolo della Stampa sui temi al centro della riforma che potrebbe farci. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Referendum giustizia, incontro sulle ragioni del sì al Circolo della StampaLe ragioni del sì al referendum sulla riforma della Giustizia saranno illustrate a Trieste in un incontro previsto per mercoledì 18 febbraio alle 17. Referendum sulla giustizia: al circolo Empedocleo per spiegare le ragioni del sìSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa... Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma Una raccolta di contenuti su Circolo della Stampa Temi più discussi: Referendum giustizia, tanti giovani al dibattito sì contro no al Circolo della Stampa; Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta; Referendum, Gratteri: Giovani magistrati già preoccupati per separazione carriere; Perché i giovani avvocati foggiani voteranno 'sì' al Referendum sulla Giustizia - FoggiaToday. Il referendum sulla giustizia? Non pervenuto ai ventenniNuovo referendum sulla riforma della giustizia, nuovi quesiti, nuova campagna. Giovani che non sanno nulla del referendum ... laquilablog.it Gratteri a Napoli: Referendum giustizia? I giovani magistrati hanno paura. Mattarella a Castel Capuano tra gli applausiInaugurato a Napoli l'anno formativo della Scuola superiore della magistratura. Gratteri attacca la riforma: Giovani toghe preoccupate. Presente il presidente Mattarella. ilgazzettinovesuviano.com BabbaAlrum e la “Mostra Solidale” al Circolo della Stampa #babbaalrum #circolodellastampa #mostrasolidale #telenostra - facebook.com facebook