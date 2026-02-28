Referendum Giustizia | perché secondo Rifondazione bisognerebbe votare no

Venerdì 27 febbraio si è svolto all’Arci di Foggia un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia. Durante l’evento, rappresentanti di Rifondazione Comunista hanno illustrato le ragioni per cui invitano a votare no alle modifiche previste. La discussione ha coinvolto cittadini e attivisti locali, pronti a confrontarsi sulle implicazioni della consultazione referendaria in programma il 22 e 23 marzo.

Referendum giustizia: perché votare no

Referendum Giustizia: perché votare NO

