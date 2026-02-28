Referendum è polemica a sinistra | Chi vota sì aiuta il Governo Meloni | Il quesito non è mica sul nazismo

Nelle ultime ore si sono riaccese le discussioni sul referendum, con alcuni esponenti di sinistra che criticano la posizione di chi invita a votare sì, sostenendo che ciò potrebbe favorire il Governo Meloni. La polemica si è accesa dopo le dichiarazioni di Michele Crosti, storico cronista di Radio Popolare e vincitore dell’Ambrogino d’oro, che ha commentato il dibattito sollevato attorno al quesito referendario.

Ad accendere la miccia, metaforicamente, ci pensa Michele Crosti, storico cronista di Radio Popolare nonché Ambrogino d’oro. Sul suo profilo Facebook ieri mattina è spuntata una "lettera aperta a Mirko Mazzali e a tutti quelli di sinistra che vogliono votare sì al referendum costituzionale sulla giustizia". Sì, parliamo della consultazione del 22 e 23 marzo sulla separazione o meno delle carriere dei magistrati e Crosti chiama in causa lo storico avvocato del Leoncavallo, esponente della sinistra milanese e attuale assessore del Municipio 9, che si è schierato a favore del "sì" al referendum sostenuto a spada tratta dal Governo Meloni. Un uomo di sinistra che appoggia un quesito proposto dal centrodestra? Per alcuni esponenti del fronte progressista, come Crosti, uno sbaglio imperdonabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Referendum, nel collegio che ha deciso sul quesito giudici schierati. Ma per la sinistra il problema è chi lo denuncia

Referendum, Meloni conferma: "Si vota il 22-23 marzo". Il governo non aspetta le firme, Comitato pronto al ricorso

