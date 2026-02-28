Referendum De Magistris per il No in un incontro a scuola Valditara minaccia | Sanzioni per istituti che violano la par condicio

Durante un incontro organizzato all’istituto “Galilei-Sani” di Latina, l’ex sindaco di Napoli ha espresso il proprio sostegno al voto contrario alla riforma della giustizia. La discussione ha suscitato polemiche, con il ministro dell’Istruzione che ha annunciato possibili sanzioni per gli istituti che non rispettano la par condicio durante le attività scolastiche. La vicenda si inserisce nel dibattito pubblico sul referendum e sui suoi protagonisti.

Le polemiche sul referendum sulla giustizia sono arrivate anche tra i banchi di scuola. A scatenarle è stato l’incontro organizzato nei giorni scorsi all’istituto “Galilei-Sani” di Latina dove è intervenuto a favore del “No” l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Nel giro di poche ore la notizia è arrivata sul tavolo del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha immediatamente alzato la voce: “Chiunque dovesse alterare la par condicio lo fa a suo rischio e pericolo di incorrere in sanzioni disciplinari”. Parole pronunciate dal professore leghista, schierato per il “Sì”, a margine di un’iniziativa organizzata nel capoluogo laziale dai promotori della consultazione popolare prevista a marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum e par condicio a scuola: Valditara annuncia sanzioni disciplinari per i presidi che non garantiscono il contraddittorio

Referendum, Valditara: "No a campagna nelle scuole senza par condicio"

