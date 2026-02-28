Il 2 marzo 2026 alle ore 21:00 si gioca al Bernabeu il match tra Real Madrid e Getafe. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili, con i pronostici che puntano su una possibile vittoria del Real Madrid. La giornata si conclude con questa partita, che vede le squadre scendere in campo per l’ultima sfida della giornata di campionato.

Il Real Madrid ha festeggiato l’approdo agli ottavi di finale di Champions grazie alla vittoria di mercoledì contro il Benfica: la sfida del Bernabeu è stata combattuta, le Aquile hanno giocato bene ma non hanno concretizzato le occasioni avute e questo in Champions contro i Blancos è un peccato imperdonabile. Lunedì notte la squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Getafe (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Bernabeu

Real Madrid-Benfica (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tante emozioni al Bernabeu?Dopo soli 6 giorni, Real Madrid e Benfica si trovano di fronte per giocare la partita di ritorno del play-off di Champions League: la gara di andata...

Pronostico Real Madrid vs Getafe – 2 Marzo 2026La sfida di La Liga tra Real Madrid e Getafe si giocherà il 2 Marzo 2026 alle 21:00 allo storico Stadio Santiago Bernabéu. Un appuntamento che promette ritmo ... news-sports.it

Mbappé, allarme ginocchio: Real Madrid in ansiaMbappé ancora alle prese con il dolore al ginocchio: salta Benfica e rischia il Getafe. Il Real Madrid valuta i tempi di recupero. europacalcio.it

Con questa vittoria i blaugrana salgono a quota 64 punti e mantengono le distanze dal Real Madrid, secondo a 60, in attesa di conoscere il risultato contro il Getafe. x.com

LABARI: Real Madrid ba ta da tabbas game da makomar Eder Militao a kulob din - ba su san ko za a iya dogara da shi a cikin dogon lokaci ba saboda matsalolin jikinsa. • Mutane da yawa a Kungiyar sunyi imani lokaci ya yi da za a daina dogaro dashi. #N facebook