Real Madrid-Getafe lunedì 02 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos vincenti con porta inviolata?

Il 2 marzo 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Real Madrid e Getafe, valida per la giornata di campionato. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote delle scommesse sono state pubblicate, con alcuni analisti che prevedono una vittoria dei Blancos e una porta inviolata. Il Real Madrid ha recentemente festeggiato l'accesso agli ottavi di finale di Champions League.

Il Real Madrid ha festeggiato l'approdo agli ottavi di finale di Champions grazie alla vittoria di mercoledì contro il Benfica: la sfida del Bernabeu è stata combattuta, le Aquile hanno giocato bene ma non hanno concretizzato le occasioni avute e questo in Champions contro i Blancos è un peccato imperdonabile. Lunedì notte la squadra di.