Randonnée 2026 | uno degli eventi più attesi nel Sud per il cicloturismo fa tappa in Costiera
La Randonnée 2026 si svolgerà domenica 1 marzo in Costiera, con oltre duecento ciclisti provenienti da Bagnoli pronti a partire. I partecipanti affronteranno la salita del Valico di Chiunzi, un percorso che richiama molti appassionati di cicloturismo nel Sud Italia. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore nella regione e vede coinvolti numerosi appassionati di questa disciplina.
Oltre duecento i ciclisti che partendo da Bagnoli, quest'anno, affronteranno la scalata del Valico di Chiunzi, per la Randonnée 2026, uno degli eventi più attesi nel Sud Italia per il cicloturismo, in programma domenica 1 marzo. La settima edizione organizzata dalla Ads Napoli Pedala, inserita.
