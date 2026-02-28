Ramadan nella scuola di Firenze l’aula dedicata agli studenti musulmani per pregare

A Firenze è stata allestita un’aula dedicata agli studenti musulmani per le preghiere durante il Ramadan. La decisione è stata presa dalla scuola per consentire agli studenti di praticare la loro fede durante l’orario scolastico. La misura ha suscitato commenti e reazioni tra gli studenti e i genitori, mentre l’istituto ha confermato la disponibilità di uno spazio riservato alla preghiera.

L’ ipocrisia della sinistra non è certo una novità, qualcosa che si scopre ora. Ma è indubbio che quando si tratta di religione musulmana emerge ancora di più. I fedeli della religione di Maometto sono attualmente nel periodo di Ramadan e le iniziative per agevolarli, favorirli e, in qualche modo, accaparrarsi qualche simpatia in più nelle comunità islamiche italiane non mancano. Tuttavia, la decisione della scuola Sassetti-Peruzzi di Firenze di dedicare un’aula agli studenti islamici per pregare durante l’orario delle lezioni sta facendo molto discutere. “Come garantiamo ai cristiani l’insegnamento della religione e le festività, garantiamo alle altre confessioni pari diritti e il confronto tra culture”, ha dichiarato il dirigente scolastico dell'istituto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Scuola di Firenze si piega al Ramadan. E il Comune toglie il crocifisso in aulaUno spazio dedicato alla preghiera durante il Ramadan all’interno di una scuola fiorentina.

