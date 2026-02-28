Raggiunti i 40 anni da dirigente | premiato il presidente onorario della Vis Sezze Sisto Mario Giorgi

Il presidente onorario della Vis Sezze, Sisto Mario Giorgi, ha raggiunto i 40 anni di attività come dirigente nel calcio dilettantistico. Per festeggiare questo traguardo, gli è stato consegnato un premio che riconosce il suo impegno e la sua presenza nel settore, durato quattro decenni. L’evento si è svolto in occasione di un momento speciale dedicato alla sua carriera.

Consegnata all'Hilton Rome Airport di Fiumicino la Benemerenza L.N.D. 2026 ai dirigenti con 40 anni di attività. Tra i premiati Sisto Mario Giorgi, presidente onorario dell'A.S.D. Vis Sezze Un riconoscimento che celebra un percorso lungo quattro decenni nel mondo del calcio dilettantistico. Si è svolta sabato 28 febbraio 2026, presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino, la cerimonia di consegna della Benemerenza L.N.D. 2026 riservata ai dirigenti di società con almeno 40 anni di attività. Tra i premiati anche Sisto Mario Giorgi, presidente onorario della Vis Sezze. L'evento, promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Comitato Regionale Lazio, ha riunito dirigenti e rappresentanti delle società sportive del territorio per la consegna delle onorificenze sportive.