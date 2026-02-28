Un video circolato online mostra un braccio inciso, una coppetta che risucchia il sangue e un contenitore in cui il liquido si separa e si addensa. La scena ha generato attenzione tra chi diffonde teorie No Vax, che sostengono che questa tecnica non “estrae” il vaccino Covid. Nessuna fonte ufficiale ha confermato il funzionamento mostrato nel video.

Circola un video dove viene ripreso un braccio inciso, una coppetta che risucchia il sangue e un contenitore dove il liquido si separa e si addensa. La clip circola con una promessa, ovvero mostrare la fantomatica rimozione del vaccino anti Covid dal corpo umano. Secondo ambienti no vax, quelle immagini proverebbero che attraverso le cosiddette “banki” si possano eliminare vaccino e coaguli di sangue. Ma le cose non stanno così. Video del 2022, estrazione di sangue da ragazzo appena sierato. GUARDATE IL SANGUE COME ESCE GIÀ COAGULATO (IMPILAMENTO DI LIVELLO 3). Le immagini mostrano una tecnica nota come wet cupping, o Hijama nei Paesi arabi. A differenza della versione “secca” che crea solo un effetto di suzione sulla pelle, quella “umida” prevede piccole incisioni per favorire la fuoriuscita di sangue, come in questo caso. 🔗 Leggi su Open.online

Vaccino Covid, “a Natale arriva ‘Il Vaccinat’, medico bambola con mascherina e strainoculato che urla contro i 'no vax'” – VIDEO AILa voce narrante introduce il personaggio come segue: “Arriva il vaccinato, il nuovo eroe della scienza, dotato di mascherina e di ogni tipo di...

Vaccino Covid, Gratteri contro 'no-vax' nel 2021: “Provato dalla scienza che 90% dei ricoverati sono loro, se ti ammali paghi cure” - VIDEOIl procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri contro i "no-vax" nel novembre 2021: "Il governo é in ritardo, doveva essere presa una decisione più...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Discussioni sull' argomento Questa tecnica non estrae il vaccino Covid. Un’altra inutile e pericolosa trovata No Vax; L’architettura unica di PS3 sfida ancora l’emulazione e richiede la ricompilazione del codice per eseguire i giochi più vecchi; Metodo Spia 83 Isotopa: La Strategia Per Bari E Firenze.

Questa tecnica non estrae il vaccino Covid. Un’altra inutile e pericolosa trovata No VaxCircola un video dove viene ripreso un braccio inciso, una coppetta che risucchia il sangue e un contenitore dove il liquido si separa e si addensa. La clip circola con una promessa, ovvero mostrare l ... open.online

Questa tecnica non “estrae” il vaccino Covid. Un’altra inutile e pericolosa trovata No Vax - facebook.com facebook