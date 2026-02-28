Quattrocento euro per salvare Lea la cagnetta che ha rischiato di morire per la gastroenterite
Per salvare Lea, una cagnolina di 10 kg trovata a Teggiano con una grave gastroenterite, è necessario raccogliere 400 euro. La cifra serve a coprire le spese veterinarie per il suo trattamento. Lea è stata soccorsa dopo aver manifestato i sintomi della malattia e ora si cerca il supporto di chi vuole contribuire alle sue cure.
Occorre raggiungere la cifra di 400 euro per aiutare Lea, una cagnolina (di 10 kg) che si trovava sul territorio di Teggiano ed è stata soccorsa per la gastroenterite. Stava rischiando di morire: l'amica di zampa è ricoverata presso la clinica Clinica Veterinaria Salluzzi dal 2 di febbraio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
