Quattrocento euro per salvare Lea la cagnetta che ha rischiato di morire per la gastroenterite

Per salvare Lea, una cagnolina di 10 kg trovata a Teggiano con una grave gastroenterite, è necessario raccogliere 400 euro. La cifra serve a coprire le spese veterinarie per il suo trattamento. Lea è stata soccorsa dopo aver manifestato i sintomi della malattia e ora si cerca il supporto di chi vuole contribuire alle sue cure.