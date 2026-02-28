Quattro anni di guerra hanno distrutto l’economia russa

Da quattro anni, il conflitto in Ucraina ha causato gravi danni all’economia russa, con effetti visibili su diversi settori. La guerra ha portato a un progressivo impoverimento industriale e a una diminuzione delle riserve finanziarie. Mentre il fronte militare si prolunga, l’impatto economico si fa sentire nelle città e nelle campagne, evidenziando le conseguenze di un conflitto che coinvolge anche il tessuto economico del Paese.

In quattro anni l’invasione russa ha provocato danni enormi all’Ucraina. Uno studio recente stima che la ricostruzione del paese potrebbe costare circa 588 miliardi di dollari nel prossimo decennio, ma la conseguenza peggiore, ovviamente, sono le centinaia di migliaia di vittime tra morti e feriti. L’Ucraina, tuttavia, non è l’unica vittima del folle imperialismo di Vladimir Putin. La guerra scatenata dal capo del Cremlino ha messo in ginocchio anche la Russia, che paga un tributo enorme in termini di vite spezzate e si ritrova con un’economia sull’orlo del collasso. Dopo il febbraio del 2022 a più riprese era stato previsto che le sanzioni occidentali avrebbero messo in ginocchio il paese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

I russi e la violenza. L'opinione pubblica russa dopo quattro anni di guerraLa paura di perdere “lo stato forte” di Putin che protegge e inorgoglisce soffoca la consapevolezza della brutalità e la compassione per le vittime.

Quattro anni di lotta per la libertà. Il fallimento della «guerra lampo russa»A quattro anni dall'invasione russa in Ucraina un evento di Fratelli d'Italia in Senato per raccontare la verità di quello che succede sul campo.

Dopo 4 anni di guerra la Russia è diventata leader mondiale dell'export di grano. Il conflitto, secondo il Centro studi Divulga, ha rafforzato la posizione di Mosca soprattutto in Africa e Asia.

Quattro anni di guerra, «e durerà a lungo». «Ma non ci arrenderemo». «Chi ci ripagherà i danni». I racconti degli ucraini. «Meno figli e meno soldi», ma anche «meno depressione». Cinque storie dalle case di Kiev, Kramatorsk, Kharkiv e dal fronte raccontano come è cambiata l'Ucraina a quattro anni dall'invasione.

MESSINA | Finisce oggi il mandato dell'amministrazione Basile. Quattro anni segnati da un lavoro che inevitabilmente ha visto luci e ombre, tanti tagli di nastri e inaugurazioni, rendering e cantieri, polemiche e applausi. IL SERVIZIO - facebook.com facebook

Il 24 febbraio di quattro anni fa la vita dell'Ucraina e del suo popolo è stata drammaticamente devastata da un esercito invasore che ha iniziato a bombardare tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino, violando la Tregua Olimpica.