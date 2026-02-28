Quanto guadagna Giorgia Cardinaletti | stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Giorgia Cardinaletti ha annunciato il suo cachet e lo stipendio per partecipare al Festival di Sanremo 2026. La cantante e conduttrice italiana sarà presente durante l’evento e ha rivelato dettagli relativi alla sua retribuzione, che include un compenso fisso e eventuali bonus legati alla performance. La sua partecipazione è stata confermata e le cifre sono state rese note in modo ufficiale.

Quanto guadagna Giorgia Cardinaletti, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 nella serata di stasera, sabato 28 febbraio 2026, la finale, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini? Stiamo parlando di una bravissima giornalista, conduttrice, inviata e volto di punta del Tg1. Tra le croniste più amate e apprezzate, con il suo garbo, bellezza e spigliatezza è uno dei volti giovani della Rai tra i più talentosi. Sullo stipendio di Giorgia Cardinaletti per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quanto guadagna Giorgia Cardinaletti: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026 Leggi anche: Quanto guadagna Can Yaman: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026 Leggi anche: Quanto guadagna Lillo: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026 Tutto quello che riguarda Giorgia Cardinaletti. Discussioni sull' argomento Sanremo 2026: da Carlo Conti a Laura Pausini, i compensi di tutti i conduttori del Festival; Sanremo 2026, i cachet milionari di Conti e Pausini: quanto guadagnano ospiti e cantanti; Marcheinfinite Sanremo 2026. Colpo di scena: Carlo Conti chiede in diretta alla giornalista di Fabriano Giorgia Cardinaletti di co-condurre la finalissima. Ecco i premi alla carriera: Mogol, Fausto Leali e Caterina Caselli; Cachet o rimborsi? I compensi a Sanremo 2026 di conduttori, ospiti e cantanti (e quanto incassa la Rai). Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti affiancheranno Carlo Conti e Laura Pausini. Andrea Bocelli super ospite della serata finale. - facebook.com facebook Giorgia Cardinaletti co-conduttrice a Sanremo: chi è, età, dove vive, la carriera in Rai e gli amori x.com