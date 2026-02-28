Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il costo all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore viene aggiornato regolarmente e rappresenta la cifra di riferimento per le forniture di energia nel settore. Le variazioni del PUN influenzano direttamente le tariffe che i consumatori e le aziende devono pagare per l’energia elettrica.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso normalmente in euroMWh, è il riferimento principale per chi acquista energia sul mercato libero. Analizzando i dati più recenti, il PUN del 28 Febbraio 2026 si attesta a 0,107 €kWh (107,03 €MWh), mostrando una leggera diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Per chi si trova nel mercato tutelato, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( ARERA ) stabilisce trimestralmente le tariffe di riferimento. Per Gennaio 2026 le tariffe sono: Fascia Prezzo (€kWh). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quanto costa davvero alla tua azienda

Approfondimenti e contenuti su costa oggi.

Discussioni sull' argomento Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro; Alcolock, scatta oggi l'obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischiano; Prezzi RC Auto 2025: i dati IVASS sui premi assicurativi.

Giornata nazionale del gatto, quanto ci costa mantenere un micio oggi: quasi 150 euro in più nel 2025Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, ma vivere con un felino domestico sta diventando sempre più costoso. Secondo un'indagine recente, nel 2025 mantenere un gatto in It ... msn.com

Grazie Costa Crociere !! Sanremo…RadioHitalia oggi sulla Costa Toscana…tradizione e stile Italia , grazie per l’accoglienza !!#radiohitalia.# costatoscana.#Zefferino - facebook.com facebook

Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro. Non tutti i veicoli potranno montare il dispositivo #ANSA x.com