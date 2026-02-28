Un cane chiamato Lucca, incrocio tra pastore tedesco e malinois belga, ha passato sei anni nel corpo dei Marines. Durante il suo servizio, ha contribuito a salvare numerose vite, diventando un simbolo di dedizione e coraggio. La sua storia è stata resa nota oggi, evidenziando il ruolo di questo animale in operazioni di soccorso e sicurezza. La città di Lucca si riconosce nel nome di questo esemplare.

Lucca, 28 febbraio 2026 – La nostra città ha un cane eroe di cui finora c’è stata traccia. E’ un bellissimo incrocio tra pastore tedesco e malinois belga che, non a caso, è stato proprio battezzato Lucca. A ricostruirne la bellissima storia è lo scrittore lucchese Paolo Pescucci. “Nel 2004, la nostra città deve aver ispirato l’allevatore olandese che dette il nome al piccolo cucciolo incrocio tra pastore tedesco e malinois belga. Il piccolo “Lucca” – ci riporta Pescucci – venne portato in Israele ove per sei mesi venne addestrato a scoprire esplosivi nel quadro di una collaborazione con il corpo dei Marines Americani. La capacità e sensibilità di questi animali nel rilevare esplosivi supera quella dei vari sensori elettronici ed è insostituibile negli ambiti di lotta al terrorismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quante vite salvate grazie a Lucca: il cane eroe con il nome della città ha servito 6 anni nei Marines

