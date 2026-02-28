Un lettore ha segnalato che durante una giornata di pioggia, via Angelo Mariani si trasforma in una vasta pozzanghera. La strada diventa difficile da attraversare per pedoni e veicoli, che incontrano accumuli d’acqua di grandi dimensioni. La situazione si verifica ogni volta che piove intensamente, creando disagi evidenti per chi percorre l’area. La condizione viene segnalata come un problema ricorrente da chi frequenta la zona.

Un lettore segnala la difficoltà in cui si trova chi passi da via Angelo Mariani durante un giorno di pioggia. Infatti l’acqua rimane in larghe pozze, causando inevitabilmente alcuni inconvenienti. "Non so se – scrive Giovanni Zannoni – vi sia mai capitato di transitare lungo via Angelo Mariani in una giornata di pioggia (la via del teatro, una delle principali del centro di Ravenna) Forse avrete avuto la fortuna di non dover passare in queste occasioni, evitando di essere “schizzati” di acqua fangosa da ogni macchina (e autobus) in transito lungo la via, ma noi che ci abitiamo non siamo altrettanto fortunati e con noi le nostre case che, con discreta fatica, cerchiamo di tenere in ordine per il decoro della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Quando piove via Mariani diventa un’enorme pozzanghera"

Centocelle, quando piove via delle Chenzie diventa una piscina di fango. I residenti: "Chiediamo un intervento da 50 anni"Nel periodo di piogge intense per i residenti è un incubo: l’acqua ristagna per giorni e arriva fino ai box.

"Quando piove si riversano acque nere in via Stazione""In via Stazione a Giampilieri marina ogni volta che piove ci sono riversamenti di acque nere sulla strada": è quanto viene segnalato alla nostra...