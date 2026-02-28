Domenica 1° marzo alle 10 si svolgerà il secondo e ultimo superG femminile di Soldeu, in Andorra, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Dieci atlete italiane prenderanno il via, tra cui Sofia Goggia con il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Saranno ancora una volta dieci le azzurre al via del secondo ed ultimo superG femminile di Soldeu (Andorra), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domenica 1° marzo l’azione scatterà alle ore 10.15 e saranno 56 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 11 alle ore 10.35.00: il secondo superG femminile di Soldeu, infatti, inizierà alle ore 10.15 e le atlete dall’1 al 30 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Per il secondo superG femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nel secondo superG di Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tv

Quando parte Sofia Goggia nel superG di Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tvSaranno ben dieci le azzurre al via del superG femminile di Soldeu (Andorra), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: sabato 28...

Quando parte Sofia Goggia nel superG di Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tvSofia Goggia sarà il punto di riferimento dell’Italia nel superG femminile di Zauchensse, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si...

Tutto quello che riguarda Sofia Goggia.

Temi più discussi: Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tv; GOGGIA E’ ANCORA SUL PODIO! SOFIA TERZA NELLA DISCESA DI SOLDEU, VITTORIA SUTER; A che ora parte Sofia Goggia oggi, prima prova discesa Soldeu 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia terza nella discesa di Soldeu.

Quando parte Sofia Goggia nel superG di Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tvSaranno ben dieci le azzurre al via del superG femminile di Soldeu (Andorra), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: sabato 28 ... oasport.it

SuperG a Soldeu, vince Aicher. Goggia sesta, ma ancora leader. Brignone sbaglia ed è 15ªAd Andorra riparte anche il superG. Goggia perde dei punti da Robinson, ma è ancora in testa alla classifica di specialità ... gazzetta.it

Le parole di Sofia Goggia e Federica Brignone dopo il SuperG di Soldeu. - facebook.com facebook

Grazie al terzo posto ottenuto nella discesa di Soldeu, Sofia GOGGIA si è issata in solitudine al quinto posto della graduatoria che tiene conto dei podi collezionati dagli atleti italiani negli eventi individuali dei circuiti di Coppa del Mondo degli sport olimpici inv x.com